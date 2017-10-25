Переславский избирком возглавила люберецкая чиновница

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:50 — REGNUM 19 октября 2017 года на заседании избирательной комиссии Ярославской области был избран новый председатель ТИК Переславля-Залесского. Им стала Алла Кибец, бывший заместитель главы поселения Красково Люберецкого района Владимира Волкова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после выборов губернатора Ярославской области, где Переславль показал худший по области результат голосования за Дмитрия Миронова, в отставку с формулировкой «по собственному желанию» ушли председатель избирательной комиссии Елена Тарбаева, её заместитель и секретарь, а также еще один член комиссии. Вполне возможно, что эти отставки связаны как раз с результатами выборов губернатора. Теперь главой переславского ТИКа стал человек из команды Владимира Волкова — Алла Кибец. До вхождения подмосковного посёлка Красково в состав городского округа Люберцы Кибец занимала пост заместителя главы, а главой поселения до ноября 2016 года был Владимир Волков, нынешний глава Переславля-Залесского.

После объединения поселений Люберецкого района в городской округ Люберцы Алла Кибец заняла должность председателя комитета по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы. Судя по информации на официальном сайте городского округа, она занимает эту должность и по сей день.

Как сообщается на сайте администрации Переславля, своей основной задачей Алла Кибец видит подготовку к предстоящим выборам президента России. Кроме того, в свете объявленного объединения Переславля и Переславского муниципального района необходимо будет провести работу по выборам главы единого городского округа. На эту должность прочат Владимира Волкова. Подготовка к объединению уже ведется. Так, должность первого заместителя главы администрации Переславского муниципального района занял Валерий Астраханцев, занимавший до этого должность первого заместителя главы Переславля. Примечательно, что до переезда в Переславль Валерий Астраханцев был председателем красковского Совета депутатов, а после отставки Владимира Волкова на несколько месяцев стал главой поселения Красково.

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