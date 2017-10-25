Росгвардия создаст новое соединение для защиты Керченского моста

Москва, , 11:42 — REGNUM В Росгвардии сформируют морскую бригаду для охраны Керченского моста. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив, во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение — морскую бригаду», — заявил Золотов.

В целом же в ближайшие три года основные усилия Росгвардии будут сосредоточены на создании в федеральных округах группировок войск, способных при резком обострении обстановки в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи как в мирное, так и в военное время, подчеркнул глава Росгвардии.