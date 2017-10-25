В Совфеде о реакции США по России: «Совершенно беспочвенная»

Москва, , 11:41 — REGNUM Реакция Белого дома США, обвинившего руководство России якобы в не желании остановить «применение властями Сирии химоружия», совершенно беспочвенная. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT.

«Мы знаем, что именно Россия была инициатором уничтожения химического оружия в Сирии, — сказал Джабаров . — И это оружие было уничтожено. А те химатаки, которые происходили за последний период, — это, скорее всего, провокация».

При этом сенатор добавил, что западные партнеры, обвинившие руководство Сирии в преступлении, даже не провели грамотную проверку.

«Отказались обследовать аэродром, откуда, предположительно, был произведен залп от химических снарядов, — говорит Джабаров. — Работа комиссии была необъективной, они пытались подогнать факты под человека, Асада (Башар Асад)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2017 г. Российская Федерация заблокировала в СБ ООН принятие резолюции о продлении еще на 12 месяцев полномочий совместного механизма (СМР) ООН и ОЗХО по расследованию инцидентов с применением химоружия в Сирии. Позиция Москвы заключается в том, что сперва надо ознакомиться с докладом о работе, проведенной СМР в предыдущий период.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Россия в ООН прикрывает власти Сирии от ответственности за «применение химического оружия против мирного населения».

Читайте также: Доказательств нет: зачем США торопятся продлить мандат СМР в Сирии

Читайте также: Белый дом США: по вопросу химоружия Россия защищает Сирию