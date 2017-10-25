Псковский сенатор Борисов досрочно сложил полномочия ради Турчака

Москва, , 11:40 — REGNUM Совет Федерации РФ сегодня, 25 октября, на очередном заседании досрочно прекратил полномочия сенатора от Псковской области Александра Борисова. Накануне он заявил «Псковскому агентству информации», что отказывается от мандата сенатора в связи с переходом на новую работу в структуры партии «Единая Россия» — по некоторым данным, он может возглавить Центральный исполнительный комитет партии.

Ранее СМИ сообщали, что вместо Борисова в Совет Федерации от Псковского областного собрания будет делегирован бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак. В региональном парламенте мандат депутата для Турчака освободит депутат Николай Бурый, избранный в Псковское областное собрание депутатов по списку партии «Единая Россия» в сентябре 2016 года. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий внесён в повестку дня очередной сессии регионального парламента, назначенной на 26 октября.

Андрей Турчак на выборах в Псковское областное собрание депутатов возглавлял список партии «Единая Россия», поэтому сохраняет право на мандат.

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Напомним, Александр Борисов представлял в Совете Федерации законодательный орган государственной власти Псковской области с 2011 года. Он был вновь наделён полномочиями сенатора осенью 2016 года. Срок его полномочий истекал в сентябре 2012 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Турчак после своей досрочной отставки с поста губернатора Псковской области получил должность исполняющего обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия». Временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области с 12 октября 2017 года назначен Михаил Ведерников.

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