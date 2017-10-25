Трампа обвинили в «измене» и закидали российскими флагами

Вашингтон, , 11:34 — REGNUM В США активист движения «Американцы действуют» Райан Клейтон закидал президента страны Дональда Трамка российскими флагами. Это произошло во время визита главы Белого дома в здание Конгресса на Капитолийском холме.

Клейтон кинул российские триколоры в Трампа в тот момент, когда он шел по коридору Конгресса вместе с сенатором-республиканцем от штата Кентукки Митчем Макконнеллом. Они направлялись в совещательную комнату, когда их встретила группа журналистов с камерами, пишет Washington Examiner.

Кинув десяток флажков, Клейтон закричал, что «Трамп — это измена!». Активиста из здания вывела полиция, а политики спокойно пошли дальше, не обратив на инцидент особого внимания.

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Клейтон задержан, ему предъявлено обвинение в незаконном поведении. Уже известно, что в здание он проник, представившись сотрудником СМИ. Было ли у него удостоверение, или его пропустили, поверив на слово, не уточняется.

Ранее Клейтон уже попадал в зону интереса сотрудников службы безопасности Капитолия. Инцидент с его участием произошел в июле, когда активист попросил зятя Трампа и его старшего советника Джареда Кушнера дать автограф на российском флаге.

В программе группы «Американцы действуют» заявлено, что выборы в США не должны подвергаться влиянию неких «внешних групп» и находиться под воздействием их интересов. Активисты движения, куда, по словам организаторов, входят «обычные американцы», также выступают за импичмент Трампа.

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Еще в феврале 2017 года, когда Трамп только вступил в должность, тот же Клейтон и его соратник Джейсон Чартер раздали участникам конференции консерваторов США флаги России с портретом Трампа. В этот момент президент США выступал на сцене. Всего зрителям раздали более 1 тыс. триколоров.

В США уже на протяжении года не прекращается антироссийская истерия, подогреваемая контролируемыми Демократической партией СМИ. Кампания по выборам президента США сопровождалась шквалом обвинений в адрес России, и после победы Трампа практически ежедневно СМИ сообщают о тех или иных проявлениях «российского влияния» на политический процесс в стране.

Президент США Трамп неоднократно опровергал предположения о какой-либо связи с Россией, а 16 октября заявил, что разбирательство на эту тему пора завершать. Причину шумихи вокруг своего избрания он видит в желании демократов оправдать свой проигрыш.

Дошло до того, что постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала якобы вмешательство России в выборы в 2016 году «военными действиями» Москвы. И США даже стали не «первой жертвой» — якобы другие страны подверглись аналогичным атакам.

«Когда страна совершает вмешательство в выборы другой страны, это военные действия», — сказала Хейли.

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В Москве подобные обвинения категорически отрицают. Выступая на Валдайском форуме 19 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в США развернута «оголтелая антироссийская истерия», при которой «любой вопрос, любой провал связывают с Россией».

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