Госдума ратифицировала соглашение о сотрудничестве при ЧС в рамках СНГ

Москва, , 11:22 — REGNUM Госдума ратифицировала Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Действующее соглашение устарело и не отвечает сегодняшним реалиям, отметил замглавы МЧС Олег Баженов.

«Вступление соглашения в силу позволит оперативно реагировать на ЧС в рамках СНГ», — указал он.

Стороны оказывают друг другу помощь в соответствии со своими возможностями и на основе добровольности. Решение об оказании РФ помощи другим государствам — участникам СНГ или о получении от них помощи в рамках соглашения в каждом конкретном случае будет приниматься в установленном порядке правительством РФ на основании согласованных предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исходя из экономических возможностей и целесообразности.

Перемещение оснащения и материалов обеспечения через государственные (таможенные) границы сторон, в том числе перемещение транзитом, осуществляется в приоритетном порядке без уплаты таможенных пошлин, сборов, налогов, а также без обеспечения такой уплаты и без применения мер нетарифного регулирования.

Воздушные суда, входящие в состав оснащения формирования по оказанию помощи, освобождаются от аэронавигационных, аэропортовых и других видов сборов.

Координация деятельности и организации оперативного взаимодействия компетентных органов сторон в рамках реализации соглашения возлагаются на Межгосударственный Совет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.

Соглашение заключено на неопределенный срок с возможностью каждой из Сторон выйти из него, направив депозитарию письменное уведомление о своем намерении не позднее чем за 6 месяцев до выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время его действия.