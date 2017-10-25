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Дочь против отца: Соловьев процитировал слова Анатолия Собчака о Крыме

Политика

В приведенной записи Анатолий Собчак назвал «нелепостью» мысль о том, что Крым – это территория Украины

Москва, 25 октября 2017, 11:28 — REGNUM  Российский телеведущий Владимир Соловьев в ответ на заявление Ксении Собчак о принадлежности Крыма предоставил запись ее отца, бывшего губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, в которой он назвал «нелепостью» мысль о том, что Крым — это территория Украины.

«Существует достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы одного государства находятся на территории другого государства, даже если предположить такую нелепость, что Крым — это территория Украины», — привел 25 октября слова Анатолия Собчака в эфире радиостанции «Вести ФМ» Соловьев.

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В приведенной записи экс-губернатор Санкт-Петербурга утверждает, что Севастополь никогда не был базой военно-морского флота Украины и всегда являлся базой российского флота.

«Это ситуация, которая не может измениться под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств», — говорит Анатолий Собчак в записи.

Владимир Соловьев, комментируя данную запись, заявил, что дочь политика пошла против мнения отца.

Напомним, накануне в ходе пресс-конференции потенциальный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, заявила, что полуостров является «украинским», нарушив тем самым статью 280.1 Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»).

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