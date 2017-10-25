Южная Осетия открыла официальное представительство в Каталонии

Барселона, Испания, , 11:14 — REGNUM В Каталонии состоялась церемония открытия официального представительства Республики Южная Осетия.

«23 октября я встретился в Барселоне с членами осетинской диаспоры. Состоялась очень содержательная беседа. По итогам достигли соглашения о том, что необходимо открыть представительство для оперативного освещения происходящих здесь событий. Южной Осетии это интересно.

Как известно, Республика Южная Осетия провела пять референдумов. Осетинский народ и каталонский народ понимают значимость референдумов как высшего проявления демократии. Каталонцы в данном случае основываются на принципе свободного волеизъявления граждан, демократии, а не идут каким-то другим путём.

24 октября я посетил Палау-де-Женералитет, что на площади Сант-Жауме. После состоялась церемония открытия официального представительства Республики Южная Осетия в Каталонии. Южная Осетия нацелена на развитие двусторонних контактов, в том числе и в области экономики», — заявил глава дипломатии Южной Осетии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября власти Каталонии провели референдум по вопросу независимости региона. В голосовании приняли участие 43% граждан, обладающих правом голоса в Каталонии, из них 90% высказались за независимость.