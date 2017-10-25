Собянин назначил нового зампрефекта ВАО Москвы

Москва, 25 октября 2017, 11:16 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении на должность заместителя префекта Восточного административного округа города Алексея Беляева. Документ опубликован 25 октября на официальном портале мэра Москвы.
«Назначить Беляева Алексея Александровича на должность заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы», — говорится в распоряжении.
В документе указано, что служебный контракт заключен на пять лет. В связи с новым назначением, Беляева освободили от должности первого заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы.
Распоряжение было подписано 23 октября.
Алексей Беляев с 2011 по 2012 год работал заместителем главы управы района Бутырский, после чего занял должность главы управы района. В 2015 его назначили заместителем руководителя Департамента капитального ремонта Москвы.
Напомним, ранее Сергей Собянин освободил Сергея Котлярова от должности заместителя префекта Северного административного округа Москвы и назначил на эту должность Гаджимурада Изутдинова.
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