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Собянин назначил нового зампрефекта ВАО Москвы

Политика

Новым заместителем префекта Восточного административного округа стал бывший первый заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы

Москва, 25 октября 2017, 11:16 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении на должность заместителя префекта Восточного административного округа города Алексея Беляева. Документ опубликован 25 октября на официальном портале мэра Москвы.

«Назначить Беляева Алексея Александровича на должность замес­тителя префекта Восточного административного округа города Москвы», — говорится в распоряжении.

В документе указано, что служебный контракт заключен на пять лет. В связи с новым назначением, Беляева освободили от должности первого заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы.

Распоряжение было подписано 23 октября.

Алексей Беляев с 2011 по 2012 год работал заместителем главы управы района Бутырский, после чего занял должность главы управы района. В 2015 его назначили заместителем руководителя Департамента капитального ремонта Москвы.

Напомним, ранее Сергей Собянин освободил Сергея Котлярова от должности заместителя префекта Северного административного округа Москвы и назначил на эту должность Гаджимурада Изутдинова.

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