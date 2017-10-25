Саакашвили: «Я провел сегодняшнюю ночь в палатке»

Киев, , 11:07 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому власти Украины отказали в предоставлении статуса беженца, провел ночь на 25 октября в палаточном городке у Верховной рады в Киеве. Об этом сам политик сообщил в видеообращении, обнародованном на странице в соцсети Facebook.

«Я провел сегодняшнюю ночь в палатке перед Верховной радой, — заявил экс-президент Грузии. — Там, где собрались люди и ждут 7 ноября, когда Верховная рада должна принять три обещанных закона для того, чтобы сделать первые шаги для смены системы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организованный Михаилом Саакашвили «майдан» созван под лозунгами борьбы с коррупцией. Митинг в центре Киева, у стен парламента страны, продолжается уже вторую неделю.

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