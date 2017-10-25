Сенаторы США одобрили продление закона об электронной слежке

Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Инициатива о продлении закона об электронной слежке в интересах внешней разведки (FISA) за рубежом одобрена комитетом Сената США по разведке. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о продлении закона о прослушиваниях до 2025 года. Предложение поддержали 12 сенаторов, трое высказались против.

Закон был принят FISA в 2008 году, в числе прочего он дает возможность прослушивать разговоры и контролировать электронную переписку жителей других стран. Это оговорено в пункте закона 702.

Этот закон пользуется поддержкой большинства сенаторов, однако есть и те, кто призывает ограничить его действие. Так, Рон Уайден и Рэнд Пол предложили к секции 702 поправку, которая бы позволяла прослушивать граждан США только после получения судебного ордера.

Изменения в проект закона, известный как «Пункт 702», были внесены после обнародования программ слежки бывшим сотрудником АНБ и ЦРУ Эдвардом Сноуденом. Текущая версия законопроекта потеряет силу в конце 2017 года.

В соответствии с поправками ФБР обяжут получать ордер секретного суда по делам слежки за иностранцами для того, чтобы найти пбазе данных перехваченные звонки. Если же кто-либо в ФБР применит полученные сведения не по назначению, их нельзя будет использовать в дальнейшем для доказательства в суде или для других целей.

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