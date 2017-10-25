Китай снизит плотность вредных частиц РМ2,5 к 2020 году

Пекин, , 10:52 — REGNUM В ходе пресс-конференции в Пекине министр охраны окружающей среды КНР Ли Ганьцзе сообщил журналистам о намерениях властей страны развернуть широкомасштабную кампанию по улучшению экологической обстановки в крупных городах страны.

По словам китайского министра, к 2020 году качество воздуха в 338 крупнейших городах КНР значительно улучшится, а уже к 2035 году плотность вредных частиц РМ2,5 сократится с текущего показателя 47 мгр/м3 до 35 мгр/м3. Напомним, согласно действующим нормам Всемирной организации здравоохранения, среднесуточный уровень плотности РМ2,5 не должен превышать 25 мгр/м3, пишет «Жэньминь жибао».

«Достичь этой цели будет очень сложно, однако мы приложим все усилия для того, чтобы улучшить экологическую обстановку в крупных городах Китая», — отметил Ли Ганьцзе.

С 2013 по 2016 гг. плотность частиц РМ10 в 338 городах КНР снизилась на 15,5%, при этом плотность более мелких частиц РМ2,5 сократилась на 33%. Основным источником загрязнения воздуха в КНР являются угольные ТЭЦ и выхлопные газы автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет активно развивать чистую энергетику и улучшать энергоэффективность для развития «зеленого» образа жизни.

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