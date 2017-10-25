Браудер проверил свою возможность въезда в США

Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер проверил, действительно ли он может въезжать на территорию США. Об этом финансист рассказал в интервью газете The Washington Post.

Официально власти США не известили Браудера о восстановлении его права на въезд в США. Однако он смог купить авиабилет в Америку и получил в аэропорту посадочный талон. Позже он сдал билет.

«Как я понимаю, посадочный талон — это то же самое, что оказаться на борту самолета», — сказал Браудер.

Напомним, Уильям Браудер занимался незаконной скупкой российских активов и использовал мошеннические схемы для уклонения от уплаты налогов.

В феврале Тверской суд заочно арестовал Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова, обвиняемых в трех случаях преднамеренного банкротства, и приговорил с девяти годам лишения свободы. Браудера объявили в международный розыск.

Российские власти самостоятельно внесли мошенника в базу Интерпола, воспользовавшись правом в одностороннем порядке размещать в ней имена разыскиваемых для запроса на арест.

В этот же день правительство США аннулировало визу Браудера, о чем финансист сообщил в своем микроблоге. В ответ на это бывший посол США в России Майкл Макфол направил президенту США Дональду Трампу и госдепу США просьбу «немедленно» решить эту «возмутительную» ситуацию.

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