Железняк: Голосование ООН по Сирии показало раздражение против ВКС РФ

Москва, , 10:50 — REGNUM Обвинения России со стороны официального представителя госдепартамента США в «нежелании искоренить использование боевых отравляющих веществ в мире» это не просто очередная ложь, а издевательство над здравым смыслом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Россия в сентябре 2017 года, следуя условиям международных договоров, полностью уничтожила арсенал химического оружия, а Вашингтон в одностороннем порядке отложил ликвидацию своего химоружия до 2023 год.

Говоря о вето РФ по несогласованному Совбезом ООН американскому проекту резолюции о продлении на год расследования химатак в Сирии, то РФ предлагала до рассмотрения подобных решений сначала дождаться доклада с итогами расследования инцидента с применением химоружия в Хан-Шейхуне, где США сразу же после атаки без доказательно обвиняли в преступлении правительственные войска, отметил депутат.

«Для таких заявлений требуются весомые доказательства, которых до сих пор не предоставлено. При этом накануне Госдеп США сам признал, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанные с «Джебхат ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), используют химическое оружие в Сирии», — сказал Железняк.

Но США очевидно необходимо сохранять напряженность в отношениях с Россией, в том числе в вопросах сирийского урегулирования, рассуждает парламентарий.

«Вашингтонских ястребов раздражают успехи российских ВКС, которые в отличие от коалиции во главе с США, ликвидируют непосредственно террористов и их базы, а не «утюжат» бомбовыми ударами жилые кварталы населенных пунктов с многими сотнями невинных жертв, как это произошло в Ракке», — заключил он.

Заседание Совета Безопасности ООН, на котором по инициативе США состоялось голосование по проекту резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, выглядело как отрежиссированный спектакль, считает постпред России при ООН Василий Небензя.