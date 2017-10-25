Чубаров прокомментировал слова Собчак об «украинском Крыме»

Киев, , 10:47 — REGNUM Один из лидеров организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал заявление телеведущей Ксении Собчак о «принадлежности Крыма Украине».

«Независимо от того, является ли публично высказанная позиция Ксении Собчак по Крыму частью некоего плана Кремля, не следует нам обрывать инициативы российских политиков, признающих Крым украинской территорией», — написал депутат Верховной рады.

24 октября потенциальный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак на пресс-конференции заявила, что Крым — это «украинская территория» с точки зрения «международного права». При этом телеведущая не вспомнила о людях, живущих на полуострове, и их мнении на этот счет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. в Крыму был проведен референдум, в котором более 95% жителей полуострова высказались за отделение от Украины и воссоединение с РФ. Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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