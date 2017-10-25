Предвыборные страсти на Урале: депутат решил защитить Путина от «кухарок»

Екатеринбург, , 10:48 — REGNUM Официального старта президентской кампании ещё не произошло, а в Екатеринбурге уже кипят предвыборные страсти. Город два дня попадает в топы обсуждаемых тем, которые генерируют граждане, заявившие о своих президентских амбициях.

Важное заявление сделала журналистка Ксения Собчак, которая сообщила о своём намерении идти на выборы президента в качестве кандидата в ходе пресс-конференции.

«Я буду появляться во всех городах-миллионниках. Приеду в Екатеринбург, как только смогу, Екатеринбург — обязательный для посещения город. Урал — это ключевой регион для нашей кампании», — заявила Ксения Собчак, добавив, что в городе обязательно появится её избирательный штаб.

Тут с Ксенией Собчак не поспоришь. Урал действительно важный регион и даже несмотря на перестройку, активным участником которой был её отец, и последовавших за этим либеральных реформ, которые катком проехались по промышленности региона, великие строчки Александра Твардовского, по-прежнему, актуальны:

Урал!Завет веков и вместе —Предвестье будущих времен, И в наши души, точно песня, Могучим басом входит он —Урал!

Опорный край державы, Ее добытчик и кузнец, Ровесник древней нашей славыИ славы нынешней творец.

Однако на намерения журналистки баллотироваться в президенты России, на мой взгляд, экстравагантно отреагировал депутат городской думы Екатеринбурга Евгений Боровик. На своей странице в Facebook он опубликовал заявление о намерении принять участие на выборах в качестве кандидата. При этом свой порыв он пояснил следующим:

«Казалось бы, прошло уже почти 100 лет со времен Великой Октябрьской социалистической Революции, а у нас в стране ничего не изменилось, и любая гламурная кухарка считает, что может управлять государством. Поэтому я решил поддержать патриархальный уклад государства и выдвинуться на пост президента России. Во-первых, тем самым я гарантирую участие Путина во втором туре, оттянув голоса у «королевы гламура», а во-вторых, я стану единственным кандидатом на пост Президента из провинции и буду на посту Президента действовать в интересах всей страны, а не в интересах Москвы, Питера и Крыма, а также обеспечу реальную федерализацию государства; в третьих, у меня есть опыт работы в органах власти, а также реальная программа перераспределению национальных богатств от олигархов к простому населению».

Лично у меня вызывает большие сомнения то, что использующий фейковые штампы (я имею ввиду «кухарку, которая считает, что может управлять государством») человек может хоть как-то гарантировать «участие Путина во втором туре». Грамотный политик просто обязан знать, что именно говорил о кухарках основатель Советской России, а затем СССР Владимир Ленин:

«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту». «Удержат ли большевики государственную власть» (ПСС т.34, с.315)

И я совершенно не знаю, что за программа по «перераспределению национальных богатств от олигархов к простому населению» есть у Евгения Боровика, но настоятельно рекомендую ему, прежде чем идти на выборы кандидатом в президенты страны, изучить труды Владимира Ленина. Ведь именно Ленин стал первым в истории мира руководителем, который основал государство без олигархов, все богатства которого принадлежали трудовому народу. И не только Евгению Боровику, но и любому депутату есть чему поучиться у Ленина.