Экс-пресс-секретарь мэра Ярославля теперь работает на мэра Рыбинска

Ярославль, , 10:41 — REGNUM Бывший пресс-секретарь мэра Ярославля Светлана Израйлева стала пресс-секретарем мэра Рыбинска Дениса Добрякова. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана начинала свою карьеру журналистом в Рыбинске, затем работала вместе с Владимиром Слепцовым в Химках. Вернулась с ним в Ярославль, где и стала пресс-секретарем мэра. Несколько раз порывалась уйти, но ее уговорили остаться до выборов губернатора, по завершении которых и оставила место работы. Ранее должности пресс-секретаря мэра Рыбинска не существовало, и всеми контактами с журналистами занималась пресс-служба.

«Это было непростое решение, Ярославль сцапал мое сердце ещё во времена студенчества. Но, надеюсь, что буду полезна и в родном Рыбинске. С понедельника я официально вышла на работу в администрацию Рыбинска пресс-секретарем главы. Поэтому если вам нужен будет связной со вторым городом области, это я. Обращайтесь! Журналисты, продолжим работу? У нас вроде неплохо получалось», — написала Светлана Израйлева на своей странице в «Фейсбук».

Пресс-секретарем мэра Ярославля сейчас является Оксана Камбович, не имеющая журналистского опыта.