Иван Кузнецов, , 13:29 — REGNUM

Налоговая реформа Дональда Трампа — его, быть может, последний шанс сохранить за собой стратегическую инициативу в американской политической борьбе. После череды тяжелых поражений в битве за реформу здравоохранения и показательной порки в виде отмены федеральными судьями-демократами его исполнительных указов провал ещё одной ключевой реформы означал бы полную капитуляцию на внутриполитическом поле. В таком случае за Трампом осталась бы относительная свобода лишь в определении внешнеполитического курса страны, что чрезвычайно важно с точки зрения друзей и врагов Америки, но традиционно слабо интересует американских граждан, по совместительству являющихся избирателями.

В то же время единственным условием, при котором амбициозные планы пожилого политика-новичка могут иметь шанс на реализацию, является усиление влияния республиканцев в обеих палатах Конгресса. Сейчас их большинство настолько незначительно, что принятие тех или иных законов то и дело саботируется нелояльностью всего нескольких законодателей. Трампу же нужна не только лояльная, но и сильная Республиканская партия.

Таким образом, для обеих ключевых сил формальной американской политики — демократов и республиканцев — критической точкой невозврата становятся выборы в Конгресс, которые должны состояться почти ровно через год. Результаты этих выборов во многом определят успех программы Трампа. Сохранение статус-кво или выраженная победа демократов стали бы для 45-го президента почти что приговором, а усиление республиканского большинства, напротив, означало бы карт-бланш на продвижение в заданном направлении и дало бы надежду на переизбрание на второй срок.

В условиях сложных предвыборных процедур, цензов, праймериз, дебатов и прочего подготовка к битве, назначенной на ноябрь 2018 года, начинается уже сейчас. Вопрос о принятии налоговой реформы остаётся решающим в плане демонстрации эффективности или немощи команды президента, но в ход идут и многие другие темы, ведь никогда не лишне перестраховаться и дополнительно закидать противника тухлыми помидорами. В разгорающейся предвыборной борьбе обе стороны не стесняются бить ниже пояса. Если раньше Трамп чаще нападал, то теперь он в защите. Вот основные удары, которыми «наградили» его противники за прошедшую неделю.

Демократы и их лидеры Обама и Клинтон

Для демократов последняя неделя выдалась на редкость удачной. Целых три раза им удалось инициировать мощные атаки против президента, и все три раза они были тут как бы ни при чём.

1. В начале недели, продолжая сложившуюся у американских президентов традицию лично выражать соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, Дональд Трамп позвонил вдове солдата, недавно погибшего в ходе спецоперации в Нигере. По странному совпадению (притом что перед звонком президента всегда сначала звонят чиновники Белого дома) в момент звонка в доме вдовы присутствовала конгрессвумен Фредерика Вилсон.

Сразу по окончании мероприятия Вилсон обратилась к представителям СМИ и заявила им, что Трамп, негодяй, сказал убитой горем вдове о ее муже, что «он знал, на что он подписывается, но от этого, конечно, не легче». Это высказывание глубоко поразило госпожу Вилсон своей неуместностью, хладнокровием и презрением к чужим эмоциям. По всей видимости, поразило оно и прессу, так как СМИ, как по команде, развернули грандиозную кампанию по представлению президента как человека, не уважающего ратный труд солдат и не умеющего сострадать. Так как для Трампа военные, полиция, ветераны и их семьи являются основной политической базой, эта кампания представляла собой совсем не безобидный инцидент.

Когда стало ясно, что мало понимающая в военной тематике пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не способна выдержать нескончаемый поток провокационных вопросов на эту тему, а ее неуклюжие ответы только ухудшают ситуацию, администрации пришлось пустить в ход тяжелую артиллерию — к журналистам на брифинг вышел глава аппарата Белого дома отставной генерал Джон Келли. Вооружившись своими недюжинными ораторскими способностями, безупречной репутацией и, что немаловажно в данной ситуации, опытом отца убитого в бою солдата, Келли смог более-менее привести прессу в чувство и затушить разгорающийся пожар скандала.

Стоило заглохнуть этой теме, как напомнили о себе разногласия среди республиканцев, и снова в связи с военной службой. Автохтон Республиканской партии сенатор Джон Маккейн, не так давно сыгравший ключевую роль в провале инициированной президентом реформы здравоохранения, решил дать интервью одному из ведущих телеканалов. Говоря о Вьетнаме и недвусмысленно намекая на Трампа, Маккейн заявил, что самой большой несправедливостью, с которой он никогда не сможет смириться, было то, что призыв коснулся только беднейших слоёв населения, тогда как богатейшие «смогли найти доктора, который бы нашёл у них костную шпору». Второй за неделю удар в болезненное для Трампа противоречие «гражданский президент, ратующий за военных» нанёс, по всей видимости, крупный ущерб, как и очередная демонстрация разлада в партии, но на сей раз администрация решила оставить выпад без комментариев.

2. Вскоре стало известно, что давний критик программы Трампа, миллиардер и защитник окружающей среды от человека Том Стейер начал «независимую» и «никем не инспирированную» информационную кампанию против президента под лозунгом «Необходимо объявить импичмент» и с соответствующим содержанием. Кроме того, Стейер обещал начать сбор подписей граждан за начало процедуры смещения президента. Для демократов это, несомненно, хорошие новости, ведь у них появляется внешне независимый и ещё не до конца политизированный союзник с большими ресурсами, который может эффективно маскировать политический лоббизм под гражданскую активность.

3. И, наконец, под занавес республиканцы «вдруг» преподнесли демократам ещё один подарок. Сразу два сенатора-республиканца заявили о своих непреодолимых разногласиях с президентом, у которого, по их словам, «большие проблемы с правдой». В связи с этими «разногласиями», а в реальности, скорее всего, из-за слишком большого давления, оказанного администрацией на сенат в связи с налоговой реформой, сенаторы Флэйк и Коркер приняли решение не участвовать в выборах 2018 года. И действительно, ведь принцип «выколю себе глаз — пусть у моей тещи будет кривой зять» ещё никто не отменял. С другой стороны, обеспечивая Трампу в случае победы большую партийную дисциплину, мятежные сенаторы стараются натворить как можно больше шума, одновременно завоевывая себе место среди внештатных экспертов СМИ и нанося ущерб администрации новым примером внутрипартийного разлада.

Обама и Хиллари тоже не теряют времени даром. Она старается заполучить каждую доступную минуту экранного времени, сантиметр газетного листа и мегабайт новостного сайта, везде неизменно напоминая, что Трамп победил исключительно благодаря русским и мошенничеству с фейсбуком. Обама, в свою очередь, уже принялся разъезжать по городам и весям, прямо агитируя за демократических кандидатов на выборах губернаторов штатов.

Тем временем, несмотря на болезненные удары противников, президенту и его команде удалось сделать ещё один важный шаг к налоговой реформе. Им удалось добиться принятия Сенатом федерального бюджета на 2018 год, в который заложена принципиальная возможность задуманной Трампом реформы. Дело осталось за малым — провести через обе палаты саму реформу. От успеха во многом зависят оставшиеся три года президентского срока.

Стремительное развитие событий в американской столице не даёт заскучать. Вчерашние союзники оказываются врагами, а атаки следуют одна за одной с самых неожиданных направлений. Пока что президенту удаётся оставаться на плаву, не терять инициативу и оптимизм. Сможет ли он продолжать бой достаточно долго? Сможет ли он преодолеть беспрецедентное сопротивление истеблишмента и СМИ и победить? Все это мы узнаем очень скоро.

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