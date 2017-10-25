Комиссию КПК по проверке трудовой дисциплины возглавил Чжао Лэцзи

Пекин, , 10:26 — REGNUM В ходе первого пленума Центрального комитета КПК XIX созыва на должность главы главного антикоррупционного органа КНР — Центральной комиссии КПК по проверке трудовой дисциплины — был назначен экс — руководитель Организационного отдела ЦК КПК Чжао Лэцзи.

Его предшественник Ван Цишань, считающийся ближайшим соратником председателя КНР Си Цзиньпина не смог попасть в новый состав Центрального комитета партии из-за достижения предельного возраста — 69 лет. Напомним, в КНР действует негласное правило, согласно которому партийные деятели, возраст которых превышает 67 лет, не могут занимать ключевые посты, пишет «Сина синьвэнь».

Как ожидается, 60-летний Чжао Лэцзи продолжит кампанию по борьбе с коррупцией, начатую Си Цзиньпином в 2012 году. Чжао Лэцзи известен как рьяный борец с нарушителями дисциплины, ранее политик занимал должности главы парткома КПК провинции Шэньси, секретаря ЦК КПК и главы Организационного отдела ЦК КПК.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на новый срок в ходе первого пленума ЦК КПК 25 октября 2017 года.

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