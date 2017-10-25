Без Кремля: Жириновский рассказал, как освежить выборы

Москва, , 10:26 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как сделать избирательную президентскую кампанию интересной, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

«Самый лучший вариант, когда никто от Кремля не пойдет на выборы. Когда не будет кремлевского кандидата и его ставленника — сразу будут выборы интересны. Вы десять собчаков можете позвать на выборы, прохоровых, богдановых, люди, которые не хотят такие выборы, все равно голосовать не пойдут», — считает депутат Госдумы.

По его мнению, не нужна графа «против всех» в лице Ксении Собчак.

«На выборы не пойдут еще больше людей чем предполагают, именно как протест против вариантов», — прогнозирует он.

Также Жириновский сообщил о намерении направить обращение в ЦИК — Собчак «не имеет права вести избирательную кампанию, никто не имеет права».

"Выборы объявят в середине декабря, вот после декабря пойдут съезды партий, самовыдвиженцы, соберут подписи, когда всех зарегистрируют, вот в середине января — пожалуйста, делайте заявления, ведите пропаганду, агитацию. С какой стати в октябре?» — возмущен парламентарий.

«Все им хочется освежить компанию, сделать ее интересной, привлечь больше избирателей», — говорит Жириновский.