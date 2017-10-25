Жириновский требует посадить Собчак в тюрьму

Москва, , 10:12 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело в отношении Ксении Собчак, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Практически на полуофициальном уровне появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, уже делает заявление, что Крым украинский, отметил парламентарий.

«Это преступление! Мы же в уголовный кодекс ввели статью, генеральный прокурор (Юрий Чайка) должен возбуждать уголовное дело, Следственный комитет открыть дело и передать в суд ‑ и посадить ее лет на пять», — заявил депутат Госдумы.

«Чушь, дикость и никто ей рот не заткнет. Все организовано определенными силами с участием каких-то государственных структур, она никогда бы не догадалась пойти на выборы — опять сделать фарс», — делает вывод он.

Накануне Собчак заявила, что Крым — это «украинская территория» с точки зрения международного права. И главная задача России при этом — восстановить с Украиной отношения.

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