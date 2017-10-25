В Оренбуржье ужесточили штрафы

Оренбург, , 10:11 — REGNUM В Оренбурге 25 октября Заксобрание области одобрило во втором чтении региональный закон об административных правонарушениях. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, документ подготовлен с целью систематизации и актуализации правовых норм, устанавливаемых законом об административных правонарушениях в Оренбургской области», а также совершенствования регионального законодательства в сфере административных правонарушений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За приставание к гражданам в общественных местах теперь предусматривается штраф до 3 тыс. рублей, за рецидив — до 5 тысяч рублей. Стоит отметить, что ранее приставание к гражданам в общественных местах, то есть побуждение против их воли к совершению сделок купли-продажи или иных имущественных сделок, а также навязчивые предложения с целью оказания услуг сексуального характера и услуг по предсказанию будущего (гаданию), а равно попрошайничество влекло предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тысячи рублей.

Нарушение общественного порядка, выразившееся в отправлении естественных надобностей человека в общественных местах (улицах, площадях, скверах, парках, дворах, детских площадках, пляжах, помещениях и территориях, предназначенных для проведения культурно-зрелищных, спортивных или иных мероприятий, местах массового пребывания и отдыха граждан), подъездах жилых домов и иных не отведенных для этого местах, если указанные действия не образуют административного правонарушения, предусмотренного Кодексом РФ об административных правонарушениях влечёт теперь штраф от 1 до 3 тыс. рублей, при повторном нарушении — до пяти тысяч. До этого штраф варьировался от 1 до 2 тыс. рублей.

Также ужесточилось наказание и за курение табака на остановках общественного транспорта (до 1,5 тыс. рублей), за нарушение правил распространения и демонстрации эротической продукции (максимальное наказание — 50 тыс. рублей), правил тишины и покоя (от 1 до 50 тыс. рублей), порядка предоставления муниципальных услуг (от 1 до 10 тыс. рублей), воспрепятствование законной деятельности членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (до 20 тыс. рублей), правил благоустройства (до 100 тыс. рублей). Нарушений правил содержания животных (перевозки, выгула) предусматривает штраф до 3 тыс. рублей. Кроме этого, утверждены штрафные санкции и относительно ещё ряда нарушений.

Размер штрафов вызвал протест со стороны депутата Владимира Фролова («Справедливая Россия»):

«Когда анализируешь размеры штрафов на территории других субъектов РФ, например, ПФО, то начинаешь задаваться вопросом: «Собственно говоря, почему максимальные штрафы?». У нас средняя заработная плата более чем на 10 тыс. рублей ниже, чем общероссийская. Вот эта разнос штрафов (например, от 1,5 до 5 тыс. рублей) связан с тем, чтобы минимальные штрафы были установлены от 500 и 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Это связано с небольшими административными нарушениями, которые никак не влияют на общую ситуацию жизни в Оренбургской области. Считаю, что целесообразны поправки уменьшения штрафов».

Между тем, председатель комитета по законности и порядку законодательного собрания Оренбургской области Ермек Алкулов («Единая Россия») заметил, что на заседание комитета, где рассматривались поправки Фролов был приглашён лично, однако ни он, ни его представитель не явились. Поэтому изменения в закон рассматривались без его присутствия, но с учётом мнения всех заинтересованных сторон. В поправках о снижении штрафов не приводится никакой аргументации, обосновывающей целесообразность снижения штрафов, тогда как применение санкций правовых норм должно основываться исключительно на анализе практики применения действующих санкций, доказывающих их неэффективность.

Стоит отметить, что ко второму чтению в профильный комитет поступило 58 поправок, из них три отозваны авторами, остальные рассмотрены. Законопроект принят во втором чтении.

Между тем, стоит отметить, что конроль за исполнением закона необходимо также ужесточить. Кроме того, для исполнения законных требований в отдельных случаях нужны условия. Так, курение на остановках общественного транспорта — не редкость. А владельцы собак находятся в таких условиях, когда нарушение закона неизбежно из-за отсутсвия спецплощадок для выгула питомцев.