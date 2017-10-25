Украина усиливает границу с Россией

Киев, , 09:45 — REGNUM Границу с Россией начнет укреплять Украина, заявил 24 октября пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщает «Страна.ua».

По его словам, для укрепления границы Украина будет обустраивать ее в инженерном плане, а также увеличивать количество патрулирующих границы отрядов.

«Это неотложная потребность, которую мы видим», — сказал Слободян.

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Он отметил, что инженерные сооружения по всей границе Украины с Россией должны быть возведены в скором времени без значительных финансовых вложений.

Помимо этого, Госпогранслужба намерена построить ряд модульных городков на российско-украинской границе. Новые сооружения будут предназначены для увеличения число сотрудников пограничной службы, дежурящих на границе.

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«К реализации этой идеи мы будем активно подключать международных доноров», — добавил пресс-секретарь Госпогранслужбы.

Напомним, в 2014 году экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк начал реализовывать проект «Стена». На постройку «реальной границы» между Россией и Украиной уже было потрачено более $40 млн, однако выяснилось, что во время работы над проектом ответственными лицами осуществлялись крупные хищения бюджетных средств.

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