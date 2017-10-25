Ариф Асалыоглу, , 10:27 — REGNUM

Внешняя и внутренняя политика Турции уже давно перестала быть предсказуемой. Это очень тревожная ситуация для США, Европейского союза и НАТО. Вместе с американцами и Германия находится на грани внедрения санкций против Анкары. Объявленное Вашингтоном визовое эмбарго в краткосрочной перспективе обойдется Турции потерями, исчисляемыми миллиардами долларов. Германия же сократила в два раза обещанные ранее гарантии на предстоящие инвестиции в Турции.

До недавнего времени двумя самыми близкими союзниками Анкары были Вашингтон и Берлин. Однако наибольшую ненадежность, с позиции этих двух стран, представляют президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и правительство Партии справедливости и развития, поскольку они практически не выполнили никаких обязательств, закрепленных подписью от имени Турции. Даже госсекретарь США Тиллерсон, желавший начать всё сначала (как и администрация президента Дональда Трампа), сдался и одобрил решение о визовом эмбарго. Потерявшая всех друзей на Западе при режиме Эрдогана, Турция становится источником нестабильности в регионе ввиду ухудшающейся день ото дня экономики. Европейский союз готовится принять турецких беженцев. Признаки того стали прослеживаться уже сейчас. По данным министра внутренних дел Германии, за первые восемь месяцев текущего года турки заняли третье место после сирийских и иракских беженцев. В ходе своей заключительной пресс-конференции в качестве посла США в Турции Джон Басс заявил:

«Весьма отрадно, что в течение последних девяти с половиной месяцев Турция не пережила каких-либо значительных атак со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это не является следствием того, что джихадисты отказались от проведения терактов в Турции, они в настоящее время не могут проводить теракты в Турции. Все мы помним трагедию в Анкаре (когда в результате теракта погибло 103 человека), произошедшую два года назад, годовщина которой отмечалась вчера. Причина, по которой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не может проводить в текущий период времени теракты подобного масштаба в Турции, заключается в тесном сотрудничестве между двумя правительствами и другими правительствами в этом направлении. Это же является страховкой того, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предпримет крупных терактов в Турции. Это результат усилий, предпринятых должностными лицами турецких спецслужб и судебных органов совместно с должностными лицами США».

Басс особо подчеркивал факт обмена разведывательными данными с Анкарой, поскольку по этой «причине» в Турции недавно были арестованы два местных сотрудника посольства США. Им было предъявлено обвинение в проведении в 2013 году телефонных переговоров с высокопоставленными должностными лицами турецкой полиции. Странное заявление, ведь именно это и было непосредственной обязанностью означенных сотрудников, которые отвечали за установление контактов с турецкой полицией от имени Вашингтона, постоянно проводили переговоры с полицией по вопросам финансирования наркотрафика и терроризма, обменивались разведывательными данными. Тогда почему же было предъявлено обвинение лицам, выполнявшим свои обязанности? В 2013 году Эрдоган и четыре его министра столкнулись с обвинениями во время крупного коррупционного скандала. Министры подали в отставку, а Эрдоган арестовал начальников полиции и прокуроров, предъявивших ему обвинение. И вот якобы эти два сотрудника американского посольства, звонившие в 2013 году вышеупомянутым начальникам полиции, совместно с ними планировали заговор по свержению Эрдогана. Должностные лица США предприняли серьезные меры в ответ на задержание своих сотрудников по такому смешному обвинению. Отныне не принимаются заявления на получение визы из Турции. Эрдоган уже давно перестал быть предсказуемым. Принятие американцами решения о визовом эмбарго было вызвано этой причиной, поскольку Вашингтон не мог предвидеть вероятности ареста в ближайшем будущем сотрудников посольства США, предоставивших турецкой полиции разведывательную информацию об ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Американцы доверились Эрдогану по вопросу джихадистов и поделились разведывательными данными. Но в то время как в Парламентской Ассамблее Совета Европы атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении езидов, христиан и мусульман, не являющихся суннитами, были определены как геноцид, только представитель ПСР Суат Онал воздержался от голосования. Члены ПАСЕ были удивлены этим.

Не особо отличается ситуация с Россией, являющейся противовесом во взаимоотношениях Турции с Западом. Существует множество вопросов, требующих ясности. Последним примером восприятия Москвы в качестве противовеса во взаимоотношениях Турции с Западом служат заявления Эрдогана, сделанные им на Украине. Однако ввиду его непоследовательности его надежность отныне под большим вопросом как для Запада, так и для России. Неуместными являются заявления Эрдогана, сделанные на Украине относительно Крыма, поскольку они были сделаны ради собственной выгоды. Предыдущее его высказывание: «Мы не сможем приобрести С-400, если они не будут совместного производства», также не является нормальным. Согласилась ли в самом начале Москва с пунктом в договоре о С-400 о совместном производстве? Думаю, вряд ли.

Никогда еще за всю историю республики Турция не была настолько беспомощна в плане внешней политики. Репутация некогда серьезной и сильной страны скатилась до нулевой отметки. У Эрдогана существует проблема с надежностью. Очень часто его слова не совпадают с действиями. Заявляя о реализации прагматичной политики, он ставит Турцию в очень сложную ситуацию. Он может сколько угодно использовать в своих целях подстрекательство националистических настроений в краткосрочной перспективе внутри страны, но в среднесрочной перспективе ситуация на международной арене для Турции совсем не радужна.