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Военные Ирака готовы начать операцию по освобождению границы с Сирией

Политика

Военные Ирака готовы начать операцию по освобождению границы с Сирией

Военные Ирака готовы начать операцию по освобождению границы с Сирией
Иракская армия

Багдад, 25 октября 2017, 09:18 — REGNUM  чВооруженные силы Ирака готовы начать наступательную операцию по освобождению остатков территории страны, по-прежнему удерживаемых боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает The Jerusalem Post.

С таким заявлением 25 октября выступили военные из Командования совместными операциями в Багдаде.

«Ваши силы безопасности идут освобождать вас», — гласили, по словам военных, листовки, сбрасываемые над городами Эль-Каим и Рава.

Напомним, города Эль-Каим и Рава расположены в провинции Анбар поблизости от иракско — сирийской границы.

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