Военные Ирака готовы начать операцию по освобождению границы с Сирией

Багдад, , 09:18 — REGNUM чВооруженные силы Ирака готовы начать наступательную операцию по освобождению остатков территории страны, по-прежнему удерживаемых боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает The Jerusalem Post.

С таким заявлением 25 октября выступили военные из Командования совместными операциями в Багдаде.

«Ваши силы безопасности идут освобождать вас», — гласили, по словам военных, листовки, сбрасываемые над городами Эль-Каим и Рава.

Напомним, города Эль-Каим и Рава расположены в провинции Анбар поблизости от иракско — сирийской границы.