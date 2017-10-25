Украина пять раз нарушила режим тишины в ЛНР

Луганск, , 09:05 — REGNUM Киевские силовики пять раз нарушили режим тишины в Луганской народной республике за минувшие сутки, сообщает 25 октября «Луганский информационный центр» со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселка городского типа Калиново, сёл Долгое и Калиновка.

В сообщении отмечается, что огонь вели из 120-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

Напомним, в феврале 2015 года участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подписали Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

Кроме того, предполагается начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса и реформа конституции Украины для децентрализации и закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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