Киев и Вашингтон договорились о совместных действиях против КНДР

Киев, , 09:03 — REGNUM Украина и США согласовали 24 октября свое видение относительно угрозы распространения ядерного оружия, сообщает пресс-служба Государственного департамента США на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, представители обеих стран провели встречу в рабочей группе по нераспространению ядерного оружия в Киеве. На встрече, которая регулярно проходит между США и Украиной, стороны отметили важность двустороннего сотрудничества по противодействию угрозе распространения оружия массового поражения.

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Стороны обсудили также вопросы нераспространения ядерного орудия, контроля за торговлей оружием массового поражения в свете «растущей угрозы от северокорейских ядерных и баллистических программ». Особо США и Украина подчеркнули необходимость эффективно выполнять стратегические меры по контролю за торговлей оружием массового поражения, а также соблюдать все соответствующие резолюции Совбеза ООН.

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Напомним, ранее Украину обвинили в поставках двигателей Северной Корее для межконтинентальных баллистических ракет. Статья с анализом возможных украинских поставок КНДР была опубликована в газете The New York Times. В свою очередь, Киев заявил, что это «распространение ложной информации российскими спецслужбами».

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