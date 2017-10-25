Порошенко перепутал украинцев с жертвами Холокоста

Киев, , 08:51 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter призвал украинцев почтить память жителей западной Украины, депортированных в Сибирь 70 лет назад, сопроводив свои слова фотографией одного из эпизодов Холокоста.

«Сегодня 70-я годовщина массовой депортации населения западноукраинских областей в Сибирь и северные регионы бывшего СССР. Помните», — написал Порошенко 21 октября в своем микроблоге.

При этом к публикации он прикрепил фотографию, на которой запечатлён момент депортации евреев из гетто Лодзи в нацистский лагерь смерти в Хелмно. Несоответствие заметил 24 октября глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Странно, но в твите главы государства в качестве иллюстрации использована фотография депортации нацистами евреев из Лодзи в лагеря смерти в 1942 году», — написал он в своем Facebook.

Долинский отметил, что фотография известна на весь мир, её оригинал хранится в музее Холокоста в Вашингтоне.

Напомним, 21 октября 1947 года НКВД провел операцию «Запад», в ходе которой десятки тысяч жителей западной Украины были высланы в Сибирь из-за нелояльности к новой власти.

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