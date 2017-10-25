Спикер парламента Киргизии уходит в отставку

Бишкек, , 08:26 — REGNUM Спикер парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков добровольно уходит в отставку. Об этом он объявил 25 октября на заседании парламента.

«Вся моя деятельность основывалась на принципах законности, — сказал Турсунбеков. — Чтобы снизить температуру, которая поднялась на президентских выборах, я тоже должен уйти».

Он отметил, что в течение полутора лет пытался оправдать доверие. Депутаты пока не голосовали по поводу отставки спикера.

Коалиция большинства намерена собрать экстренное заседание, чтобы обсудить нового кандидата на пост спикера.

Напомним, ранее в Киргизии прошли выборы президента. На пост главы государства претендовали 11 человек. По предварительным данным ЦИК, лидером стал Сооронбай Жээнбеков, набравший более 54% голосов.

Однако накануне ЦИК Киргизии аннулировал итоги голосования по восьми избирательным участкам, так как данные электронных урн и ручного подсчета голосов не совпадали.

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