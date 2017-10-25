Си Цзиньпина повторно избрали генсеком ЦК КПК

Пекин, , 08:07 — REGNUM Си Цзиньпина переизбрали генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая на 1-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва, который состоялся 25 октября.

Пост генсека Си Цзиньпин занимает с ноября 2012 года. Он также занимает должность председателя Китайской Народной Республики.

Помимо Си Цзиньпина, повторно избран был премьер Госсовета Ли Кэцян. Заместителями председателя назначили генералов Сюй Цилян и Чжан Юся.

Двух прежних заместителей председателя — генерал-полковников Сюй Цайхоу и Го Босюна — обвинили в коррупции. Сюй Цайхоу умер во время следствия, а Го Босюна приговорили к пожизненному заключению.

В состав Постоянного комитет ЦК КПК всего избрали семь человек, пятеро из них ранее не входили в комитет. Помимо Си Цзиньпина и Ли Кэцяна, в состав комитета вошли глава парткома Шанхая Хань Чжэн, глава канцелярии ЦК Ли Чжаньшу, глава организационного отдела ЦК Чжао Лэцзи, вице-премьер Госсовета Ван Ян и глава центра политических исследований ЦК Ван Хунин.

Ранее Коммунистическая партия Китая утвердила поправки к уставу. Одна из них предполагает внесение имени председателя КНР Си Цзиньпина в документ. Нынешний председатель стал вторым после Мао Цзэдуна, чье имя было внесено в устав Компартии.

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