Минюст Турции не пустил делегатов в США из-за визового кризиса

Анкара, , 08:01 — REGNUM Визит в США делегации турецкого министерства юстиции был отменен по инициативе самого ведомства. Это следует из распространенного минюстом заявления, сообщает газета Turkiye.

Отмечается, что турецкая делегация должна была совершить официальный визит в США с 29 октября по 4 ноября, приняв приглашение американской стороны. Однако в связи с визовым кризисом поездка не состоялась.

В минюсте пояснили, что сотрудники ведомства, как правило, не обращаются за получением виз. Потому информация об отказе Вашингтона в выдаче виз не соответствует действительности.

Напомним, 24 октября издание Cumhuriyet сообщило об отказе властей США выдать визы делегатам министерства юстиции Турции, которые собирались ехать в США. Отмечалось, что речь идет о делегации из пяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в Стамбуле был арестован сотрудник генконсульства США Метин Топуз. Дипломата обвинили в нарушении конституции и попытке свержения турецкого правительства. Власти Турции считают, что Топуз может иметь связи с организацией ФЕТО, возглавляемой исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Гюлена Анкара считает ответственным за попытку госпереворота, предпринятую в июле 2016 года. В настоящее время проповедник находится в США. Арест Топуза положил начало кризису в отношениях Вашингтона и Анкары.

Так, 8 октября выдача неиммиграционных виз во всех посольствах США на территории Турции была приостановлена по инициативе Вашингтона. Анкара ответила зеркально, прекратив выдачу виз американским гражданам.

Читайте также: National Interest: Станет ли разлад между США и Турцией концом их союза?

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Турции: Анкара не пойдет на попятную в вопросе виз