За «свое мнение» не судят: Собчак считает, что не ответит за слова о Крыме

Москва, , 07:53 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак, собравшаяся баллотироваться на пост президента в 2018 году, объяснила свои слова о принадлежности Крыма, заявив, что судить за них по закону ее нельзя.

Накануне она безапелляционно заявила, что Крым — это «украинская территория» с точки зрения международного права. И главная задача России при этом — восстановить с Украиной отношения.

Здесь речь идет не только о том, что планирующая выдвинуться кандидатом в президенты Собчак начала свою публичную деятельность с демонстративного пренебрежения к воле граждан Крыма, четко заявленной на референдуме в марте 2014 года. Но и о том, что Собчак готова и на уголовное преступление — статья УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Причем сделано было это деяние «с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)». Накануне ИА REGNUM предположило, что защитники Собчак, разумеется, будут доказывать, что ни к каким деяниям она не призывала.

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Именно это Собчак сделала сама, заявив РИА «Новости», что в законе «нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным». За это, мол, ни ее, ни обвиненного за публикацию в интернете поста о принадлежности Крыма Украине Сулеймана Керимова судить нельзя.

«В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности», — говорит Собчак, видимо, делая вид, что не понимает содержания своих собственных слов. Из которых ясно следует, что призывающая голосовать за себя Собчак не признает территориальную целостность своей страны.

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Кроме того, Собчак уверена, что фактом воссоединения Крыма с Россией Москва нарушила Будапештский меморандум 1994 года. Напомним, что этот меморандум так и не был ратифицирован российской стороной.

Отметим, что это не единственный ее ляп. Так, Собчак заявила, что прекрасно знает, какие в стране пенсии, и назвала сумму 7 тыс. рублей. Такая средняя пенсия действительно была — в 2010 году, а в 2017 году ее размер составляет уже более 14 тыс. рублей.

Что касается восстановления дружеских отношений с Украиной, то сделать это надо «любой ценой». При этом она не уточнила ни пределов этой цены, ни того, каким образом вообще можно наладить отношения с государством, открыто декларирующим откровенно русофобскую и «антимоскальскую» политику и нацистские ценности.

Если уж говорить о противоречии с точки зрения международного права, о котором упомянула Собчак, приписывая Крым Украине, то здесь ей необходимо проконсультироваться у юристов, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«С юридической точки зрения Крым — это Россия. С таким уровнем компетенции весьма странно и сомнительно… Думаю, что Ксении Анатольевне следует проработать этот вопрос, тем более что он является принципиальным для большинства граждан России», — уточнил эксперт.

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