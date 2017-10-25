Курдистан готов заморозить итоги референдума

Багдад, , 07:46 — REGNUM Региональное правительство Иракского Курдистана заявило о готовности заморозить результаты референдума в обмен на прекращение огня и начало диалога с Багдадом. Заявление размещено на официальном сайте правительства региона.

«Мы не хотим, чтобы война и кровопролитие продолжались между курдскими и иракскими силами, поэтому готовы заморозить результаты референдума», — говорится в документе.

Власти Курдистана предложили незамедлительно прекратить огонь и все военные операции в регионе и начать диалог между региональным и федеральным правительствами на основе конституции.

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал власти Ирака и Курдистана сесть за стол переговоров и начать диалог для разрешения разногласий в регионе. Он отметил, что разногласий можно избежать, только если обе стороны будут привержены единому Ираку.

Напомним, референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. В нем приняли участие более 3,3 млн человек. Свыше 95% проголосовали за независимость региона. При этом в Акре с населением около 25 тыс. человек 97,6% отдали свой голос за отделение Курдистана от Ирака.

Против референдума выступили правительства Ирака, Турции, Ирана и многие другие страны.

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