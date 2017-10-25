Савченко предложила комику Зеленскому идти в президенты Украины

Киев, , 07:31 — REGNUM Нардеп Украины Надежда Савченко призвала украинского комика Владимира Зеленского выставить свою кандидатуру на пост президента страны, это предложение прозвучало 24 октября в эфире программы «Субъективные итоги дня» на телеканале NewsOnе.

«А почему бы Зеленскому не пойти в президенты? Из Рональда Рейгана вышел неплохой президент. А Зеленский, тем более, уже провел репетицию в фильме «Слуга народа». Идти и противопоставить себя этому парламенту, навести порядок. Чем черт не шутит?» — озвучила свежую идею народный депутат.

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Ранее президент Украины Порошенко отрицал возможность досрочных выборов на пост главы государства.

Напомним, ранее, 18 октября, Ксения Собчак объявила о своем желании участвовать в президентских выборах 2018 года. 24 октября экс-ведущая «Дома-2», комментируя вопрос о принадлежности Крыма, твердо заявила о том, что «Крым — Украина».