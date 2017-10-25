Трампа обвинили в предательстве, с Януковича сняли обвинения: Радио REGNUM

Москва, 25 октября 2017, 08:00 — REGNUM
- По следам Майдана: Генпрокуратура Украины сняла большинство обвинений с Януковича;
- Истерия продолжается: президента США забросали российскими флагами;
- Первый договор: Россия и Филиппины подписали контракт на поставку российского оружия;
- «Плохой кролик» в действии: электронные системы РФ и Украины атаковал вирус;
- И это тоже еда: в Италии будут употреблять в пищу насекомых;
- Денег нет: Севастополю в пять раз урезали лимиты на строительство стадионов.
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