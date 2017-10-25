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Трампа обвинили в предательстве, с Януковича сняли обвинения: Радио REGNUM

Политика

Дональда Трампа закидали российскими флагами, а Генпрокуратура Украины сняла с Виктора Януковича большинство ранее выдвинутых против него обвинений

Трампа обвинили в предательстве, с Януковича сняли обвинения: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 25 октября 2017, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Какие цели преследуют США в Азии и на Украине: Радио REGNUM. Аналитика

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