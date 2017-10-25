Соратника Трампа Пола Манафорта подозревают в отмывании денег

Вашингтон, , 06:24 — REGNUM Пола Манафорта, главу избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа, подозревают в отмывании денег, сообщает The Business Insider.

По сообщению издания, проверкой Манафорта по вопросу причастности к отмыванию денег занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование о связи команды Трампа с Россией в ходе выборов в США.

Напомним, экс-глава избирательного штаба президента США Пол Манафорт также обвиняется в том, что он работал на российского бизнесмена Олега Дерипаску, чтобы «продвигать интересы» российского лидера Владимира Путина.

Сотрудники аппарата американского спецпрокурора намерены допросить по делу о «российском следе» в американских выборах еще несколько человек из команды Трампа, в том числе Шона Спайсера, Дональда Макгана и Хопа Хикса.

Расследование о вмешательстве России в выборы в США должно быть завершено к концу 2017 года. Пока никаких реальных доказательств влияния Москвы на ход выборов в США предоставлено не было.

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