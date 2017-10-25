Трамп поздравил ООН с Днем рождения

Вашингтон, , 05:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поздравил Организацию Объединенных Наций с днем рождения, передает Associated Press.

В своей прокламации, посвященной 72-й годовщине основания международной организации, Трамп заявил, что ООН «так же важна сегодня, как и всегда».

Президент США отметил необходимость ООН «для сохранения суверенитетов, укрепления безопасности и благосостояния, защиты прав и свобод человека».

Напомним, президент Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой ООН и является сторонником радикального реформирования международной организации.

В ходе своего первого выступления на Генассамблее ООН, которое состоялось в сентябре, Трамп запомнился миру угрозой «уничтожить» Северную Корею и разорвать международное ядерное соглашение с Ираном.

Также в октябре США вышли из Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

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