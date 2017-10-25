Саргсян объявил о радикальной модернизации вооружённых сил Армении

Ереван, , 03:07 — REGNUM Президент Армении Серж Саргсян объявил 24 октября о радикальной модернизации вооружённых сил страны.

«Наша армия сегодня сильна и боеспособна, способна выполнить поставленные перед ней задачи. Однако это не означает, что наши вооружённые силы не должны совершенствоваться и развиваться. Мы сегодня устанавливаем новую, несравненно более высокую планку. Радикальная модернизация Вооружённых сил Республики Армения — требование времени. Это также продиктовано как сегодняшними, так и будущими вызовами.

Я сегодня ставлю задачу разработать новую семилетнюю программу модернизации армии на 2018−2025 годы. Мы должны сделать эту программу реальностью совместными силами: я, как верховный главнокомандующий, министр обороны, командный состав вооружённых сил, наши солдаты и всё общество», — заявил президент Армении в ходе выступления в Национальном исследовательском университете обороны.

Он поставил задачу разработать новую семилетнюю программу модернизации армии на 2018−2025 годы. Саргсян поручил министру обороны в двухмесячный срок доложить о проделанной им в этом направлении работе. Он также уточнил, что после обсуждений и доработок эта программа будет утверждена 28 января 2018 года, то есть в День армии.

По словам главы государства, программа должна быть одной из главных задач государства на этом этапе, если не самой главной.

«Через семь лет наша уже сейчас боеспособная армия должна достигнуть качественно нового, исключительного уровня», — отметил армянский президент.

По его словам, первое важное направление модернизации — плавный переход к новым условиям управления системой вооруженных сил, вытекающим из конституционных изменений. Проект закона «Об обороне», который в эти дни обсуждается в Национальном Собрании, по мнению Саргсяна, решает важную, но только первую часть этой задачи — правовое формулирование. Затем потребуется скрупулёзная работа по разработке и внедрению подзаконных актов и в плане правильной последовательности осуществления практических шагов.

«Модернизация армии касается и уровня организованности, и видов вооружения, социальных вопросов военнослужащих то есть, всего комплекса вопросов. Мы этим занимались всегда, но сейчас задачей становится ускорение этого процесса, обеспечив стремительное развитие. Мы должны двигаться опережающими темпами.

В бюджете следующего года, как вы знаете, намечается резкий рост военных расходов. Рост, однако, не будет ограничиваться лишь одним годом, а будет непрерывным. Вам хорошо известно, что за последние несколько лет резко улучшилось количество и качество наших вооружений. Эти работы будут непрерывными. Год от года мы будем иметь новые и существенные достижения в этом направлении», — подчеркнул глава Армении.

Он также отметил, что центральный госпиталь вооружённых сил более не считается современным, по сравнению с суперсовременными другими учреждениями. В связи с этим министру обороны было поручено довести до завершения работы по разработке технического задания и проектированию нового госпиталя.

«Уверен, что в обозримом будущем мы начнём строительство такого госпиталя», — сказал Саргсян. В этой связи он выразил уверенность, что обслуживающее офицера, военнослужащего и его семью медицинское учреждение должно быть одним из лучших в стране.

Президент Армении также отметил, что пора серьёзно подумать о модернизации военного университета имени Вазгена Саргсяна и военно-авиационного университета имени Маршала Арменака Ханфрянца.