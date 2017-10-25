Почти как Рейган? Савченко предложила актеру Зеленскому пойти в президенты

Киев, , 02:58 — REGNUM Идею выдвижения актера Владимира Зеленского на пост президента Украины озвучила украинский депутат Надежда Савченко в программе «Субъективные итоги дня», передает телеканал NewsOne.

«А почему бы Зеленскому не пойти в президенты? — сказала она. — Из Рональда Рейгана вышел неплохой президент [40-й президент США]. Тем более что Зеленский уже провел репетицию в фильме «Слуга народа».

Напомним, Зеленский сыграл роль украинского президента в сериале «Слуга народа». Премьера первого сезона состоялась на телеканале «1+1» (Украина) 16 ноября 2015 г. В 2017 году отснят и выйдет второй сезон.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Савченко не раз заявляла, что может пойти на президентские выборы.

27 июля 2017 года она сказала, что «собирает деньги на президентство». «Участие я принимать буду, а как дальше — будет видно», — пояснила она.

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