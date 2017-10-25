В США усилят въездные проверки для граждан 11 стран

Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Государственный департамент США опубликовал меморандум, согласно которому в стране будут введены усиленные проверки в отношении граждан, въезжающих в страну из 11 стран, сообщает Reuters.

24 октября истек 120-дневный срок действия указа президента Дональда Трампа, предусматривавший запрет на въезд в США граждан из шести мусульманских стран, а также из КНДР.

Тем не менее, Госдеп «по-прежнему обеспокоен допуском граждан… 11 стран, которые считаются высокорискованными».

Также Госдеп сообщает, что в течение 90-дневного срока правительство намерено «определить, какие дополнительные гарантии необходимы для обеспечения того, чтобы прием беженцев… не представлял угрозы для безопасности и благополучия Соединенных штатов».

Напомним, ранее 24 октября Верховный суд США отменил отменил слушания по иску штата Гавайи против иммиграционного указа президента Трампа — иск был отклонен по причине истечения срока действия «антимигрантского указа»

Читайте ранее в этом сюжете: Верховный суд США отклонил иск против указа Трампа о мигрантах