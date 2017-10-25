Саркис Цатурян, , 08:40 — REGNUM

Подошёл к концу XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК). Теперь можно подводить итоги. И начать следует с того, что 2336 делегатов юридически усилили аппаратные позиции председателя КНР Си Цзиньпина, тезисы которого, обозначенные в трехчасовой амбициозной речи под названием «Мысли Си Цзиньпина о социализме китайского образца в новой эре», вошли в устав КПК. Таким образом китайского лидера уравняли в правах с учителями партии — «великим кормчим» Мао Цзэдуном (так его именовала советская пропаганда после смерти Иосифа Сталина) и его наследником-реформатором Дэн Сяопином.

«Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи являют собой продолжение и развитие марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, новейшее достижение китаизации марксизма, квинтэссенцию практического опыта и коллективной мудрости партии и народа, важную составляющую теоретической системы социализма с китайской спецификой, а также руководство к действию при осуществлении партией и народом великого возрождения китайской нации», — рапортует о нововведениях агентство «Синьхуа», напоминая о призыве «в долгосрочной перспективе руководствоваться этими идеями и непрерывно их развивать».

Съезд также включил в устав партии дополнения, касающиеся управления армией: «Коммунистическая партия Китая продолжает сохранять своё абсолютное руководство Народно-освободительной армией и другими народными вооруженными силами, претворяет в жизнь идеи Си Цзиньпина об укреплении армии, неизменно проводит армейское политическое строительство, укрепляет армию за счет реформ, поднимает военное дело силами науки и технологий, управляет армией на основе закона, создает народную армию, подчиняющуюся партийному руководству, способную одерживать победы и обладающую образцовым стилем, действенно обеспечивая эффективное выполнение НОАК ее миссии и задач в новую эпоху».

Тайным голосованием делегаты избрали состав ЦК КПК XIX созыва, куда вошли 204 члена и 172 кандидата в члены ЦК КПК, а также 133 члена Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины XIX созыва. Примечательно, что в отставку ушел ближайший соратник Си — секретарь дисциплинарной комиссии Ван Цишань, который за минувшие пять лет уличил в коррупции более 1,3 млн чиновников. Ему на момент проведения съезда уже исполнилось 69 лет (с 2002 года неформализованный в уставных документах возрастной ценз КПК составляет 68 лет). Ван лишился членства и в Центральном комитете КПК, и в постоянном комитете Политбюро.

Его место в комиссии занял 60-летний Чжао Лэцзи, назначение которого в Политбюро состоялось в 2012 году, когда Си возглавил ЦВС и КПК. Важная для Китая деталь: Чжао ранее работал секретарём в провинции Шэньси, на родине нынешнего генерального секретаря.

Как и следовало ожидать, после отставки Ван сразу попал под обстрел зарубежных СМИ. Особо отличилась японская бизнес-газета Nikkei, сославшись на оппозиционного китайского миллиардера Гуо Венгуя, который обвинил чиновника в коррупционных связях с конгломератом HNA Group. Вряд ли Гуо повлиял на исход голосования в ЦК, но «кровь» окружению Си он (своими скандальными интервью ВВС и «Голосу Америки») успел попортить. Откуда в нём столько прыти?

Маршрут передвижений смутьяна говорит сам за себя: он часто курсирует между Лондоном (останавливается в Mark's Club, чтобы «отдохнуть» в кампании британской знати и бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, уточняет издание «Китай сегодня»), Нью-Йорком и Флоридой, где даже посещает резиденцию Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, куда в апреле с.г. был приглашен Си. Так что Белый дом тоже готовился к XIX съезду КПК. Правда, в свойственной для себя манере.

Помимо Вана, в отставку ушли члены постоянного комитета Политбюро Чжан Дэцзян (70 лет, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей), Юй Чжэншэн (72 года, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета), Лю Юньшань (70 лет, первый секретарь Центрального секретариата КПК) и Чжан Гаоли (71 год исполнятся в ноябре, вице-премьер Госсовета КНР).

Новый список постоянного комитета Политбюро состоит из следующих фамилий: генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин (64 года), премьер Госсовета КНР Ли Кэцян (62 года), начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу (67 лет), вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян (62 года), секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи (60 лет), заведующий Центром политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин (62 года) и секретарь Шанхайского горкома КПК Хань Чжэн (63 года).

Руководство КНР теперь полностью состоит из сановников, которые вошли в Политбюро и ЦК в 2012 году и позже. Это люди, прямо или косвенно связанные с кланом Ху Цзиньтао. Си Цзиньпину и его предшественнику понадобилось пять лет, чтобы ослабить позиции Цзянь Цзэминя в Политбюро. Пора укреплять собственный клан. Устав КПК поможет делу.

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