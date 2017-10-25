Постпред США в ООН «обезумела» из-за Южного Судана

Аддис-Абеба, , 02:17 — REGNUM Постпред США в ООН Никки Хэйли сообщила что «обезумела» после разговора с беженцами из Южного Судана и теперь не знает, о чем можно вести переговоры с президентом страны Сальвой Кииром, передает Reuters.

Хейли встретилась с вынужденными переселенцами в лагере беженцев Нгейейель в Эфиопии, в ходе которой те рассказали ей свои «душераздирающие истории». В частности, одна женщина рассказала Хейли, как ее заставили съесть мясо собственного ребенка, который до этого был сожжен.

«Я стала безумной, когда покидала лагерь, — сообщила Хейли журналистам. — Тот факт… что один человек (имеется в виду президент Южного Судана Сальва Киир — прим. ИА REGNUM ) причинил столько вреда такому большому количеству людей — это душераздирающе».

Постпред США в ООН заявила, что Киир «должен быть привлечен к ответственности за все эти трагедии». Также Хейли заявила, что теперь «не знает», что она собирается сказать президенту Кииру в ходе предстоящих переговоров.

«То, что я собиралась сказать, вероятно, гораздо мягче того, что я теперь хочу сказать», — пояснила Хейли.

Напомним, гражданская война в Южном Судане фактически не прекращается с момента провозглашения независимости страны в 2011 году.

Война между народностями динка, к которой принадлежит президент Киир, и народностью нуэр уже унесла десятки тысяч жизней и сделала беженцами около четырех миллионов граждан.

При этом США являются страной, которая активно «продвигала» в ООН признание независимости Южного Судана от Республики Судан.

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