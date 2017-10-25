Собчак предлагала Навальному выдвинуть в президенты его жену

Москва, , 02:03 — REGNUM Предложение выдвинуть в президенты России жену блогера Алексея Навального ранее вносила телеведущая Ксения Собчак. Соответствующее заявление она сделала в интервью журналисту Юрию Дудю, размещенному на сайте YouTube.

«Я предложила ему вариант, который в его случае, как мне кажется, блестящий и прекрасный, — пояснила она. — Я сказала, что есть Юля, у которой его фамилия, и предложила рассмотреть такой вариант».

Собчак уточнила, что блогер отверг эту идею. Она также отметила, что считает Навального подходящим кандидатом, хотя у нее есть к нему много вопросов.

Напомним, Собчак озвучила свои планы по участию в президентских выборах 2018 года 18 октября. Соответствующее письмо было опубликовано в газете «Ведомости». Одновременно начал функционировать сайт «Собчак против всех».

Собчак обещала, что, в случае допуска к участию в выборах блогера Навального, она снимет свою кандидатуру.

«Я готова обсуждать варианты событий вплоть до снятия своей кандидатуры, — сказала она. — Я снимусь в его пользу. Я не буду разбивать единый демократический союз».

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