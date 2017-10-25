Верховный суд США отклонил иск против указа Трампа о мигрантах

Вашингтон, , 01:48 — REGNUM Верховный суд США отменил слушания по иску штата Гавайи против иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, сообщает The Hill.

Сообщается, что иск был отклонен по причине того, что 120-дневный срок действия указа Трампа, против которого выступали Гавайи, истек 24 октября — соответственно, «не осталось живого повода для обсуждения».

Напомним, запрет на въезд в США, предусмотренный указом Трампа, первоначально касался граждан из шести мусульманских стран — Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Чада.

Последующими указами запрет для граждан из Судана был снят, однако в список была добавлена КНДР.

Указ президента США о запрете на поездки для граждан из ряда стран пока не был продлен.

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