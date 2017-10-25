Twitter станет «прозрачнее», рекламная политика – строже

Сан-Франциско, США, , 01:37 — REGNUM Ужесточение требований рекламной политики планирует руководство Twitter, говорится в официальном сообщении на сайте соцсети.

«Сегодня мы объявляем о шагах по значительному повышению прозрачности для всех объявлений в Twitter, в том числе в политических и рекламных объявлений, — говорится в сообщении. — Мы также будем совершенствовать контроль для наших клиентов и следовать более строгой рекламной политике».

Для этого уже в течение ближайших недель начнет центр транспарентности — для прозрачности рекламы. Пользователи смогут сами отследить, кто что рекламирует в соцсети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что руководство Twitter планирует ужесточить правила в отношении аккаунтов, на которых были размещены фотографии в стиле ню.

Само понятие «несогласованное изображения обнаженного тела» будет расширено: к этой категории отнесут те фотографии, что были сняты, когда человек попал в прицел фотокамеры, не зная об этом. В том числе речь идет и о снимках скрытой камерой.

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