Сербское правосудие официально прекращено в Косово

Приштина, , 00:50 — REGNUM Президент отделившегося от Сербии края Косово Хашим Тачи 24 октября подписал декрет о введении в действие соглашения с Белградом о функционировании судебной системы Косово, которое было заключено сторонами в рамках брюссельских переговоров в феврале 2015 года.

Соглашение предусматривает, что сербское правосудие официально перестаёт действовать в Косово и на всей его территории будет иметь силу только законодательство края. Судебный корпус и прокуроры — представители косовских сербов должны быть включены в систему правосудия Косово. Это позволит им осуществлять свои полномочия в крае, и что имеет первоочередное значение — в населённой сербами его северной части.

В соответствии с соглашением, уголовные дела должны будут рассматриваться на севере, а гражданские иски — на юге. При этом главным прокурором Косово должен быть албанец, а председателем суда — серб.

После подписания документа в канцелярии президента Косово за закрытыми дверями состоялась церемония назначения 40 сербских судей и 13 прокуроров.

По сообщениям СМИ, назначение проходило по особой процедуре — назначаемые на должности не подписывали традиционного для косовских судей и прокуроров текста присяги, но подписали «заявления» о том, что они «готовы и желают» интегрироваться в местную систему правосудия. На самих документах при этом не содержалось герба или какой-либо иной символики односторонне провозглашённой Республики Косово.

Как сообщается, на церемонии назначения присутствовали представители США, Европейского союза и международных организаций в Приштине.

Читайте также: Сербия вычёркивает автономию Косово из конституции ради вступления в ЕС