«Порошенко хочет экстрадировать меня»: Саакашвили попросил защиты у киевлян

Киев, , 00:48 — REGNUM Защиты от действий украинского президента Петра Порошенко попросил глава партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили, передает телеканал NewsOne.

Находясь в палаточном лагере у стен Верховной рады, бывший губернатор Одесской области сказал, что мешает украинскому руководству — «застрял в горле».

«Порошенко хочет экстрадировать меня. Я хочу просить защиту у киевлян и порядочных граждан, — сказал он. — Я буду вас защищать, но давайте, защищайте меня».

Бывший грузинский президент напомнил, как нынешнее руководство Украины оказалось в своих креслах.

«Власть, которую мы все привели в результате майдана, хочет меня экстрадировать по делу, которое завели после окончания майдана в отместку за то, что я участвовал в майдане», — пояснил он.

Напомним, Саакашвили обосновался в палаточном лагере к стан Рады. Он и его приспешники выдвигают требования создания Антикоррупционного суда, изменения выборного законодательства и отмены депутатской неприкосновенности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября бывший президент Грузии заявил, что 25 октября в Киеве состоится очередной митинг. Разойтись его сторонники намерены лишь после того, как будут выполнены их требования.

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