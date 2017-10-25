Минюст Турции отменил визит делегации в США

Анкара, , 00:35 — REGNUM Министерство юстиции Турции самостоятельно отменило визит своей делегации в США из-за продолжающегося кризиса в двусторонних отношениях между странами, передает Reuters.

Согласно сообщению Минюста, отказ от посещения Соединенных штатов в рамках запланированной поездки связан с «визовым кризисом», однако состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Из-за недавнего визового кризиса между двумя странами визит был отменен нашим министерством», — говорится в сообщении Минюста.

Отдельно отмечается, что никаких ограничений на выдачу виз для делегации Минюста Турции со стороны США не было.

Напомним, ранее в турецких СМИ появилась информация, что делегация турецкого Министерства юстиции не была допущена в США — сообщалось, что участникам поездки не были одобрены визы.

«Визовый кризис» между США и Турцией связан с арестами в Турции нескольких сотрудников американских посольств и последовавшим со стороны США прекращением выдачи виз консульством в Анкаре.

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