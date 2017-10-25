Саакашвили соберет «народ» на новый митинг

Киев, , 00:33 — REGNUM Очередной митинг у Верховной рады намерен собрать глава партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили 25 октября в 7 часов вечера (время местное), передает телеканал NewsOne.

Комментируя планы по дальнейшим действиям, Саакашвили заявил, что был готов к возможному аресту.

«Я знал, что со мной могут так поступить, но, с другой стороны, я ехал, потому что нельзя отдавать народ этим барыгам, нельзя отдавать Украину на откуп, — сказал он. — Поэтому завтра в семь часов мы собираемся на площади».

По словам Саакашвили, скоро наступит день, когда украинские депутаты начнут новую пленарную неделю — 7 ноября. К этому моменту у них на руках должны быть те законопроекты, на которых настаивают протестующие.

По его мнению, все требования могут быть удовлетворены. Тогда и митинги прекратятся, сказал он.

«Я думаю, что Антикоррупционный суд они могут спокойно принять», — уточнил бывший президент Грузии.

То же самое — с депутатской неприкосновенностью и с «законом о выборах».

Напомним, организованный экс-губернатором Одесской области майдан созван под лозунгами борьбы с коррупцией. Беспорядки в Киеве, у стен украинского парламента, продолжаются вторую неделю.

24 октября бывший грузинский, а теперь — украинский политик заявил, что будет жить в палаточном городке у здания Рады — пока не добьется политических изменений на Украине.

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