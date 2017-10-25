Белый дом: Россия прикрывает химические атаки режима Асада

Вашингтон, , 00:08 — REGNUM Россия в ООН прикрывает сирийские власти от ответственности за применение химического оружия против мирного населения, заявила 24 октября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сары Сандерс, Москва не желает пресечь практику применения боевых отравляющих веществ во всем мире.

«Блокирование продления полномочий по расследованию означает то, что Россия поддерживает использование режимом Асада химического оружия против женщин и детей»,— заявила Сандерс.

При этом пресс-секретарь Белого дома не уточнила когда и кем были установлены факты таких действий официального Дамаска.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия 24 октября заблокировала проект резолюции Совета безопасности ООН о продлении еще на один год полномочий совместной группы ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что прежде чем продлять срок полномочий этой структуры необходимо ознакомиться с её докладом о работе, проделанной за истекший срок.

Против предложенного США проекта проголосовали Россия и Боливия. Воздержались Китай и Казахстан. За принятие резолюции проголосовали 11 государств.

Напомним, несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил, что Россия полностью уничтожила своё химическое оружие, что было официально признано ОЗХО 27 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя: Голосование СБ ООН по Сирии — спектакль для очернения имиджа РФ